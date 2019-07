Nur das Kreuz ist an der Wand

Diversen Gerüchten und Halbwahrheiten etwa in sozialen Medien tritt das Land entschieden entgegen: Es sind keine Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen in der Steiermark bekannt, in denen neben dem Kreuz andere religiöse Zeichen auf den Wänden angebracht worden seien.