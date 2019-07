Als Klimabündnisgemeinde sei Kufstein bereits seit Jahren „umwelt- und energiepolitisch sehr aktiv“. Klima- und Umweltschutz würde etwa in Schulen bereits in den Alltag integriert. Auch in Innsbruck soll, wie berichtet, am 18. Juli im Gemeinderat ein Beschlussantrag eingebracht werden, wobei die Innsbrucker ÖVP sich zuletzt davon distanzierte.