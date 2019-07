In der „Krone“-Redaktion meldeten sich Anrainer aus Lehen und Liefering: Seit Anfang Juli würden in den Seitengassen vermehrt Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Flachgau und dem angrenzenden Oberösterreich den ganzen Tag über parken. Kein Zufall, wie sie meinen. Denn seit Anfang Juli gilt in Schallmoos montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr eine flächendeckende Kurzparkzone, weil Pendler den Stadtteil zugeparkt hatten. Viele würden nun ausweichen, sind die Lehener und Lieferinger sicher.