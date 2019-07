Mehr als 40 Millionen Euro – so viel wird dieses Jahr in der Stadt Salzburg in die Sanierung von Straßen, Kanal, Wasserleitungen, den Ausbau von Datennetz und Fernwärme investiert. Obwohl die Festspielzeit eigentlich eine baustellenfreie Saison sein sollte, wird bis zum Ferienende an 14 Stellen in der Stadt fleißig gearbeitet.