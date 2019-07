Maria Yakovleva bringt nicht nur ihre neue Liebe Philipp Bierbaum zum Strahlen. Hinter ihrem bezaubernden Aussehen steckt noch ein weiteres Geheimnis. Die Primaballerina der Wiener Staatsoper verlässt sich beim Wimpern- und Brauenstyling nämlich auf die Profis der neuen „Brow & Lash Bar“. „Das Färben ist in meinem Beruf die perfekte Alternative zur Wimperntusche. So kann selbst beim Tanzen im grellen Scheinwerferlicht nichts verwischen“, schwärmte sie Mittwoch bei der Eröffnung des Beauty-Salons in der Goldgasse. „Außerdem unterstreicht es ihre natürliche Schönheit“, streute ihr ihr Allerliebster Rosen. Na dann sollte der Brand Manager aufpassen, dass seine Maria nicht auch andere Männer ins Auge fassen.