Die winterlichen Verhältnisse wurden am Donnerstag einem deutschen Bergsteiger auf dem Hohen Tenn (3368 Meter) in Fusch zum Verhängnis: Er war über den Gleiwitzer Höhenweg Richtung Gipfel gewandert. Auf dem Rückweg traute er sich am Grat nicht mehr weiter, die Felsen waren teilweise eingeschneit und vereist. Er rief Hilfe.