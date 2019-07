Mit den Tests am Freitag (18) in Saalfelden gegen Feyenoord Rotterdam und Samstag (18) in Steyr gegen den Zweitliga-Verein beendet Meister Salzburg erst die dritte Vorbereitungswoche. Doch in einer Woche steigt in Parndorf der Cup-Auftakt, ehe weitere sieben Tage später bereits die Liga mit dem Hit bei Rapid loslegt.