Rund die Hälfte der Griller sind aus dem Umland

Danach sind die Horden an Grill-Enthusiasten eben weitergezogen, vorwiegend an das beschauliche Donauufer in St. Margarethen. Ein Umstand, der auch SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter und FP-Sicherheitsreferent Michael Raml klar geworden zu sein scheint, nachdem sie im Rahmen der „Grill-Reise“ an die Donauinsel auch festgestellt haben, dass der Großteil der an heißen Wochenenden am angrenzenden Gehsteig parkenden Autos nur selten über ein Linzer Kennzeichen verfügt. „Rund die Hälfte der Menschen sind in den Umlandgemeinden zuhause“, so Raml. Und deshalb will man diese nun auch in die Pflicht nehmen.