Aktuell weilt die Olympiasiegerin in ihrer Heimat und tankt am Millstätter See in Kärnten Kraft für die kommende Saison. Liegen und die Sonne anzubeten scheint aber nicht die Sache der 27-Jährigen zu sein. Auf Instagram ist sie aktuell beim Wellenreiten, beim Springen in den Millstätter See und beim Verzehren einer Wassermelone zu bewundern. Davor zauberte sie ein paar Akrobatik-Kunststücke in die Social-Media-Welt.