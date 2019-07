Seit vielen Jahren steht der „Herzogliche Alpenhof“, ein ehemaliger Hotelbetrieb in Hinterriß, leer. Ein Unterländer Unternehmer, dem das Gebäude gehört, hat einen Interessenten, der den geschlossenen Betrieb in der Nähe der Mautstelle in die „All-Suite Residence Karwendel“ verwandeln will. Dabei handelt es sich um Kristall Spaces, eine Tochter des internationalen Bauträgers VenturePlus AG. Kristal Spaces unterhält Niederlassungen in der Schweiz und London und ist auf den europaweiten Bau von Gewerbeimmobilien spezialisiert.