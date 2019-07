Überflutungsflächen auch in Seitentälern

Der Dorfchef klammert sich wie manch anderer an die Idee, Retentionsflächen (zur „gewollten“ Überflutung) auch in Inn-Seitentälern zu schaffen. Professor Günter Blöschl von der Technischen Universität Wien sah dies in einer Studie skeptisch. „Ich habe ihm daher bereits im April sieben Fragen gestellt, die unbeantwortet blieben“, sagt Auer.