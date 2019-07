Bei Notfall in andere Spitäler

Für die Patienten sei eine unterbrechungsfreie Notfallversorgung gewährleistet. „Alle Akutpatienten sind am Mittwoch in Vöcklabruck versorgt worden“, so Oberweger. Beim Glimmbrand seien die Notfallpläne bilderbuchmäßig abgearbeitet worden. „Im Fall einer Katastrophe würden Patienten aber auch in andere Spitäler verlegt.“