„Mir geht's schlecht, wenn ich daran denke. In der Rückschau ist mir der Tag unerklärlich“, schüttelte die Akademikerin den Kopf. Ein Grundstücksstreit hatte sich derart aufgeschaukelt, dass die Frau zunehmend glaubte, man trachte ihr und dem minderjährigen Sohn nach dem Leben. Zu spüren bekamen dies zunächst harmlose Straßenarbeiter in der Nähe ihres Hauses. Die 52-Jährige schoss mit einem Repetiergewehr zweimal aus ihrem Auto, als einer der Männer aus dem Container kam. Danach fuhr die Angeklagte zur Gemeinde und forderte unter Vorhalt des (ungeladenen) Gewehrs, dass der Bürgermeister erscheinen solle. Offenbar wollte sie ihm in der Grundstückscausa Schriftstücke übergeben. Ein Mitarbeiter entriss der Tobenden dann die Waffe.