In Kirchberg herrscht Aufregung wegen eines 500-Betten-Hotels, das eine Wiener Unternehmensgruppe auf 3,3 Hektar Grund eines gewerkschaftsnahen Vereins errichten will. Dass dieser Verein wegen möglicher verdeckter Parteienfinanzierung nun ins Visier der Justiz gerät, macht die Sache noch einmal spannender. Offenbar wurden in Kirchberg in der Vergangenheit Grundstücksverkäufe in Millionenhöhe abgewickelt, um den ÖGB-nahen Alpenhof zu erhalten. Doch das Hotel ist seit 2018 zu!