Der Wimbledon-Pokal von 1985, der Pokal von den US Open, seine Socken, Tennisschläger, ein Pullunder, Uhren, sein Bambi, die goldene Kamera und etliche Medaillen - rund achtzig Erinnerungsstücke aus der Karriere von Ex-Tennisstar Boris Becker (51) haben am Donnerstag den Besitzer gewechselt. Die Online-Auktion des britischen Auktionshauses Wyles Hardy & Co ging am Nachmittag in mehreren Schritten zu Ende.