Knapp ein Jahr ist es her, dass eine Serie von Autodiebstählen im Westen Wiens Kriminalisten auf den Plan rief. Rasch war klar: Hier sind Profis am Werk. Doch das Ausmaß kam erst später ans Tageslicht. Von seiner Heimat Polen aus entsandte der 45-jährige Haupttäter seine Diebe quer durch Europa. Besonders aktiv war die Bande in Österreich, wo ebenfalls zwei Komplizen - nach einer Verfolgungsjagd erst nach Schüssen in Reifen - gefasst wurden.