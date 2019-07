Als 2017 das Aus der schwarz-roten Regierung bereits besiegelt war, wurden in letzter Minute die Weichen für die Aktion 20.000 gestellt. Der damalige Sozialminister Alois Stöger stellte das Konzept persönlich in Innsbruck vor. Der Plan sah vor, dass in Tirol bis zu 800 ältere Langzeitarbeitslose in Gemeinden und gemeinnützigen Betrieben auf Zeit und mit Bundesförderung angestellt werden. Ziel der Politik: Menschen, die sich am Arbeitsmarkt besonders schwer tun, wieder einzugliedern. Die Hoffnung der Betroffenen: eine Fixanstellung.