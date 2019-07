Dach am Südturm folgt

„Wir fahren jeden Tag um 7.30 Uhr mit dem Lift hinauf“, sagt Hannes Mitschnig aus Osttirol, Chef der Truppe. Der Baulift hält in luftigen 50 Höhenmetern, erst zur Mittagspause fährt er wieder abwärts. „Wir schneiden jede Kupferplatte mit der Hand zu“, sagt Mitschnig. „Rund 600 brauchten wir für den ersten Turm, heute schließen wir das letzte Loch, das Turmkreuz sitzt schon oben.“ Am Sonntag wird das Gerüst am Nordturm abgebaut, es wandert zum Südturm: „Wir beginnen da mit dem Kupferdach um den 22. Juli“, so Mitschnig. Bis Ende Oktober werden die Arbeiten dauern. „Wenn es heiß ist, rücken wir in den Turmschatten.“