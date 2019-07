Durchschnittlich zweimal pro Tag - an Spitzentagen aber auch wesentlich öfter - landet ein Christophorus-Notarzthubschrauber derzeit auf dem Heliport des Krankenhauses St. Pölten. Der befindet sich auf dem Dach von Haus C. Und das könnte schon bald problematisch werden. Denn in den kommenden vier Jahren soll Haus D neu errichtet werden. Die dafür erforderlichen Baukräne sind jedoch so hoch, dass sie genau in den Anflugsektor hineinragen würden - eine Gefahr für die ÖAMTC-Notarzthubschrauber, ihre Besatzungen und Patienten. Für einen sicheren und stabilen Anflug müssen seitens des Piloten nämlich genaue Parameter wie eine bestimmte Geschwindigkeit, die Sinkrate und ein genauer Winkel eingehalten werden. Vom Spital heißt es, der Generalunternehmer kenne die Situation und versuche nun, Probleme zu vermeiden. Man setze auf Konsens, ist von allen Stellen zu hören.