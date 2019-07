Focus Home Interactive und das Entwicklerstudio Spiders („The Technomancer“) arbeiten mit „GreedFall“ an einem ungewöhnlichen Rollenspielprojekt, in dem Fantasy-Elemente mit einem Entdeckerszenario kombiniert werden. Der Spieler kolonisiert in dem Titel nicht ganz freiwillig - die alte Welt droht einer Seuche zum Opfer zu fallen - einen mysteriösen neuen Kontinent, auf dem sich allerlei seltsame Kreaturen, heidnische Völker und magische Phänomene tummeln. „Greedfall“ erscheint am 10. September für PC, PS4 und Xbox One.