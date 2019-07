Seit Jahren sucht man einen Betreiber, der die Gemeinde von der Last des Bades befreien könnte. Hintner: „Doch alle internationalen Fachleute fordern, dass die Sanierung erledigt werden muss, ehe über eine Übernahme auch nur nachgedacht wird.“ Das heißt, um diese Kosten kommt Mödling nicht herum, will man das Freizeitzentrum erhalten. Und dazu haben sich alle maßgeblichen Kräfte im Rathaus bekannt. „Das Stadtbad muss bleiben!“ So fasst Silvia Drechsler das Ergebnis ihrer sogenannten Zuhör-Tour vor den Toren des Planschtempels zusammen. Die SP-Vorsitzende - einst als Stadträtin ebenfalls an einem umsetzbaren Zukunftskonzept für die Anlage gescheitert - hat die Wünsche der Besucher gesammelt. Die SP-Fraktion fordert: „Es muss endlich eine Grundsatzentscheidung über die Zukunft des Stadtbades getroffen werden.“Beschlüsse bereits Ende dieses MonatsDas betont auch Bürgermeister Hintner: „Ende dieses Monats muss feststehen, in welche Richtung die Reise geht.“ Als eine realistische Möglichkeit gilt eine Kooperation mit dem Freizeitzentrum im nahen Perchtoldsdorf. Vorgespräche gab es bereits. Verhandlungen mit anderen Gemeinden im Bezirk hatten sich in den vergangenen Jahren ja zerschlagen.