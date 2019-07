Es reicht, sich einfach in den Sattel zu schwingen und loszutreten – auf den Spuren der Fuga 300 sozusagen. Sich aber mehr Zeit dafür zu nehmen, kleine Umwege zu machen, zahlt sich aus. Um etwa am Ufer des Faaker Sees eine fangfrische Forelle zu genießen, sich bei einem kurzen Bad in der Soča abzukühlen oder ein Gläschen Wein in der friulanischen Weinregion Collio zu verkosten. Und ein schlechtes Gewissen muss man auch nicht haben, immerhin war man ja sportlich fleißig. Besonders attraktiv für Rennradfahrer ist der Umstand, dass viele kleinere Bergstraßen im Süden äußerst verkehrsarm sind. Verständlich, dass das mehrtägige Rennrad-Camp von „Paco“ Wrolich am Südkärntner Klopeiner See rasch ausgebucht ist, an dem Weltstars aus dem Radrennsport als Guides mitmachen.