Am Dienstagvormittag zeigte die Osteuropäerin bei einer Polizeiinspektion die schreckliche Tat an. Mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos Cobra konnten die Ermittler den Verdächtigen am späten Dienstagvormittag in der Wohnung der 27-Jährigen festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. „Im Zuge der Festnahme konnte beim Mann zudem eine Schreckschusspistole vorgefunden und sichergestellt werden“, so die Ermittler weiter.