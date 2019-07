Wer das ursprüngliche Irland sucht, geht auf der Glen Keen Farm auf Zeitreise - ein besonderer Ort am Wild Atlantic Way und am Tor zum Killary Harbour, dem einzigen Fjord im Land. Mit 600 Schafen ist es eine der größten Farmen in ganz Irland. Catherine Powers, Farmerin in siebter Generation, erzählt über die gigantischen Dimensionen: „Wir haben 1600 Hektar Hügelland und 100 Hektar Flachland.“ Sie und ihr Mann, ein Amerikaner, sind aus den USA zurückgekehrt und leben jetzt als Farmer hier. „All this great land“, sagt er nachdenklich. Ein Kontrast für einen Piloten, der mehr in der Luft beheimatet war.