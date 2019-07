Eigentlich wollte die 59-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Tamsweg am Donnerstagvormittag das gebrauchte Butterschmalz vorbildlich und ordnungsgemäß entsorgen. Leider ging dieses Vorhaben in die Hose. Denn beim Verflüssigen fing das Schmalz urplötzlich zu brennen an und griff auf die Kücheneinrichtung aus Holz über.