Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Yoga am Steg

Das Bootshaus an der Alten Donau bietet einen direkten Blick auf das Wasser, Urlaubsfeeling ist garantiert. Unter der Leitung des Yogateams von „natural HIGH“ findet dort am Sonntag - bei schönem Wetter - in der Früh eine gemütliche Yogasession statt: Der Sonnengruß, die Yogagrundstellungen und wichtige Atem- und Entspannungstechniken sind bei Yoga am Steg fixer Bestandteil jeder Stunde. Start ist um 8.30 Uhr, die Einheit kostet zehn Euro pro Person inklusive einige Goodies und eine Leih-Yogamatte. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wo: 22., An der unteren alten Donau 61