Dringen Bakterien oder Viren in die menschliche Haut ein, werden sie meist von ansässigen Immunzellen gestellt und eliminiert. Diese Wächter harren nicht immer nur stur an Ort und Stelle aus, wie man bisher glaubte, sondern wandern teils über das Blut in andere Hautregionen, um dort Dienst zu versehen, berichten Forscher der Universität Salzburg im Fachjournal „Science Immunology“.