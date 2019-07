Jener 76-jährige Wanderer, der am Dienstag von einer Hüttenwirtin im Radurschltal bei Pfunds in Tirol (Bezirk Landeck) als vermisst gemeldet worden war, ist laut Polizei am Donnerstagvormittag im Bereich der Radurschlscharte tot aufgefunden worden. Neben ihm saß sein Hund. Noch in der Nacht auf Mittwoch war eine groß angelegte Suchaktion nach dem Vermissten gestartet worden, die jedoch vorerst ohne Erfolg geblieben war.