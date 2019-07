Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein will Johannes Hahn (ÖVP), bisher EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, als österreichisches Mitglied der Europäischen Kommission nominieren. Das gab die Bundeskanzlerin per Aussendung am Donnerstag bekannt. Der ehemalige ÖVP-Wissenschaftsminister ist bereits seit 2010 EU-Kommissar und würde somit in seine dritte Amstzeit gehen. Während sich ÖVP, FPÖ und JETZT angetan zeigen, fordert der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Schieder, nun auch eine weibliche Kandidatin.