Die kühle Nordwestströmung dauert auch am Samstag an und damit setzt sich das unbeständige Wetter fort. Vor allem alpennordseitig sowie im Norden und Nordosten ziehen immer wieder dichte Wolken durch und dabei gehen auch einige Regenschauer nieder. Im Süden und Südosten ziehen morgendliche Schauer tagsüber ab und in der Folge zeigt sich dort dann länger die Sonne. Der Wind bläst oft mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, im Süden ist es zum Teil nur schwach windig. In der Früh liegen die Temperaturen bei zehn bis 17 Grad und steigen dann auf 18 bis 25 Grad.