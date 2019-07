Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf konfrontiert worden, er habe insgesamt zehn Kilogramm Cannabiskraut und zwei Kilo Kokain an Drogenabnehmer verkauft. Der in Salzburg lebende Syrer war einem verdeckten Ermittler ins Netz gegangen. Er zeigte sich zu einem Teil der Anklage geständig. Die Verhandlung wurde auf 1. August vertagt.