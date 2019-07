Arsenal-Kapitän Laurent Koscielny ist als nächster Profi in den Streik getreten. Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler hat sich geweigert, mit dem Premier-League-Club im Rahmen der Saisonvorbereitung eine geplante USA-Reise anzutreten. Das gab Arsenal am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Koscielny strebt angeblich einen Wechsel nach Frankreich an.