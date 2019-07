„Keiner ist stehen geblieben“

Insgesamt stand die in Wien lebende Kärntnerin 15 Minuten auf dem Pannenstreifen. Zutiefst geschockt und mit Schmerzen am ganzen Körper. „Ich bin so enttäuscht. Keiner ist stehen geblieben und hat Erste Hilfe geleistet.“ Obwohl Dutzende Autos vorbeifuhren. Nach der Entlassung aus dem Spital ist sie auf dem Weg der Besserung, leidet aber an einer schweren Gehirnerschütterung und Panikattacken. „Nun hoffe ich auf Zeugen, die den Unfall am 5. Juli um 11 Uhr gesehen haben.“