Der als tragendes Teil in die Rahmenkonstruktion integrierte Motor steckt unterhalb des einsitzigen Sattels und dient dort unter anderem als Anlenkpunkt für die Hinterradschwinge. Wie bei Curtiss üblich, wird das Vorderrad von einer Parallelogramm-Gabel mit einem aus dem Rennsport abgeleiteten, verstellbaren Zentralfederbein geführt. Ansonsten ist vor allem Minimalismus angesagt, was sich etwa an den besonders enganliegenden Schutzblechen sowie minimalistischen LED-Leuchten vorne und hinten zeigt.