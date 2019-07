Papa „Comandante“ wiegt 440 Kilo

Mähnenrobben sind an den Küsten Südamerikas heimisch. Die Männchen halten sich einen Harem. In Schönbrunn ist „Comandante“ der Chef und damit auch der Vater des Jungtieres. „Erwachsene Mähnenrobben ernähren sich von Fisch. Beim Jungtier steht aber noch länger kein Fisch auf dem Speiseplan. Es wird die ersten sechs bis acht Monate gesäugt“, sagte Schwammer. Bis das Jungtier an seinen imposanten Vater gewichtsmäßig herankommen wird, muss es noch ordentlich zulegen. „Comandante“ bringt derzeit stolze 440 Kilo auf die Waage. Kein Wunder, er frisst etwa fünf Kilo Fisch pro Tag.