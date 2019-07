Es ist kaum zu glauben, aber in Frankreich gab es bis dato kein Gesetz, das Eltern das Schlagen ihrer Kinder untersagte. Doch damit ist jetzt Schluss. Am Donnerstag ist mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ein entsprechendes Gesetz in Kraft getreten, das die sogenannte erzieherische Gewalt untersagt. Damit setzt Paris mit mehrjähriger Verspätung europäische Vorgaben um.