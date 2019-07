„Agent Smith“ kursiert vor allem in Indien

Verbreitung hat der Schädling bislang vor allem in Indien gefunden: 15 der weltweit rund 25 Millionen Infektionen habe man dort beobachtet, berichtet Check Point gegenüber „The Verge“. „Agent Smith“ verbreitet sich primär über einen inoffiziellen App Store, der in Indien besonders populär ist. Man habe zwar auch infizierte Apps im Google Play Store entdeckt, diese seien von Google aber bereits entfernt worden.