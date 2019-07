Tragischer Verkehrsunfall im Pinzgau am Donnerstagmorgen: Gegen 6.30 Uhr wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer, der in Taxenbach auf der Pinzgauer Bundesstraße in Richtung Zell am See unterwegs war, beim Links-Abbiegen von einem Lkw samt Anhänger erfasst. Er wollte wie der 63-jähriger Lkw-Fahrer, der in die selbe Richtung fuhr, nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen. Dabei kam das Moped zu Sturz. Unklar war vorerst, ob die beiden Fahrzeuge kollidierten.