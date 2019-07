In den Sommerferien wird U6 zur Rätselrallye

Spieler nutzen die App am Smartphone, um entlang der U6 in den Stationen und Fahrzeugen knifflige Rätsel zu knacken und virtuelle Gegenstände einzusammeln. An den unterschiedlichen Stationen des Spiels wird dafür „Augmented Reality“ am Smartphone der Spieler eingesetzt, um die reale U-Bahn-Station um virtuelle Elemente am Handybildschirm zu erweitern.