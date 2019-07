In atemberaubender Kulisse ist am Mittwochabend die Premiere der „Zauberflöte“ in der Oper im Steinbruch St. Margarethen über die Bühne gegangen. Gäste aus Kunst, Kultur und Politik wollten sich die weltweit bekannte Oper in neuer Inszenierung nicht entgehen lassen. Passend zum Inhalt der Zauberflöte erzählten uns die prominenten Besucher, welche ihre schwerste Prüfung im Leben war und welche Tugenden wichtig für sie sind.