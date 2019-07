Bei der Aktion in 109 Ländern weltweit seien rund 600 Verdächtige ermittelt worden. Außerdem konnten Handelsrouten und kriminelle Hochburgen identifiziert werden. Die Aktion sei in Singapur koordiniert worden und habe zwischen dem 4. und 30. Juni stattgefunden, so Interpol. Neben Elfenbein, Meerestieren wie Korallen, Seepferdchen oder Delfinen, 23 lebenden Primaten, Hörner von Nashörnern und 10.000 Schildkröten seien auch zahlreiche Produkte sichergestellt worden, die aus den Tieren hergestellt worden seien. Dazu zählen etwa Kleidung, Lebensmittel, traditionelle Medikamente und Kunsthandwerk. Bei der Operation mit dem Namen „Thunderball“ arbeiteten Zoll- und Polizeikräfte weltweit zusammen und wurden etwa von Umweltbehörden, Wild- und Forstbehörden und Zoll unterstützt. (Schluss) kra