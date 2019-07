Nach einem Besuch des Tierschutzheimes Hallein, wo die Leiterin von der Herkunft der Vierbeiner berichtete, beschlossen die Schüler, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. An vier Terminen verkauften die jungen Leute unter dem Motto „Let’s bake a cake“ selbst gebackene Kuchen, Cookies und Muffins. Dabei wurden fast 450 Euro gesammelt, die am 26. Juni an das Tierschutzheim Hallein übergeben wurden. Für die Schüler war dieses Sozialprojekt eine tolle Erfahrung - sie waren mit großer Begeisterung dabei.