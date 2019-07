In Millstatt liegen bereits Listen auf, auch im Internet kann man schon protestieren (openpetition.eu). Initiator Vladimir Nemcic: „So geht’s nicht weiter. In Millstatt brauchen wir Tempo 30 und ein Ende der zunehmenden Mautflucht.“ Eine Meinung, die alle Bürgermeister der Region teilen. Treffen, Arriach, Afritz, Feld am See, Radenthein, Millstatt und Seeboden sind ja betroffen. „Wir haben mehrmals an das Land geschrieben, doch noch nie eine Antwort erhalten“, sind etwa Max Linder (Afritz) und Erhard Veiter (Feld am See) höchst erstaunt über die Ignoranz der Verkehrs- und Verkehrsrechtsreferenten der vergangenen Jahre.