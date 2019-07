Programm mit Musik und Kunst

Donnerstag und Freitag steht das Festival unter dem Motto „Galactic Zoo“. Das Finale am Samstag ist an die Stadionwald-Kunstinstallation „For Forest“ von Klaus Littmann angelehnt. Gemalt wird deshalb unter dem Titel „Clear Mind – Clear Planet“. Musikfreunde dürfen sich auf die Haupttage freuen: Neben den Kärntnern „Blowing Doozy“ und den Kultrockern „Russkaja“ tritt auch „Conchita“ auf. Am Samstag stellt André Hellers Sohn „Leftboy“ sein neues Album vor.