In einem Gebäude durchsuchten die bislang unbekannten Einbrecher die Büros und Aufenthaltsräume. Hier erbeuteten sie Geld im zweistelligen Bereich. Auch bei einer Firma in Bad Dürrnberg brachen die Unbekannten ein Fenster auf und sahen sich im Inneren um . Schlussendlich machten sich die Täter am Getränkeautomat zu schaffen und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich.