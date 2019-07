Gesundheitstests bei Politikern teils medialer Alltag

Die Gesundheit von Politikern wird in manchen Ländern grundsätzlich intensiver thematisiert. In den USA etwa gehören Gesundheitschecks zum politischen Alltag. Donald Trump unterzog sich am Jahresanfang bereits zum zweiten Mal in seiner Amtszeit einem Gesundheitscheck, der dem US-Präsidenten eine mehr oder weniger glaubwürdige, aber dennoch „außergewöhnlich gute Gesundheit“ attestierte. In Russland zeigt sich Präsident Wladimir Putin gerne öffentlich mit nacktem Oberkörper und präsentiert so das Bild eines körperlich starken Präsidenten. Im jüngsten ukrainischen Präsidentschaftswahlkampf unterzogen sich die Kandidaten sogar einem Drogentest, weil über beide Männer Gerüchte über Missbrauch im Umlauf waren.