Blutiger Start für „ImPulsTanz“-Festival in Wien

Zwei weitere wegweisende Choreografen kündigen sich im Burgtheater an, deren Compagnien erstmals bei ImPulsTanz zu Gast sind: Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch präsentiert an vier Abenden (inklusive einer Zusatzvorstellung) ihre getanzte Hommage an Lissabon und Ismael Ivos 33-köpfiges „Balé da Cidade de São Paulo“ eine Choreografie der Pina-Bausch-Tänzerin Morena Nascimento zur Musik von Caetano Veloso an drei Terminen.