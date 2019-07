Der Vorfall spielte sich gegen 8.30 Uhr auf einer Baustelle in der Ödenburger Straße im Bezirk Floridsdorf ab. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten „mehrere vorgefertigte Treppen-Arme aus Stahlbeton“ in einem Stiegenhaus ein, berichtete die Feuerwehr. Ein Mitarbeiter wurde dabei unter den Trümmern begraben. Der Polier der Baustelle habe in der Folge den Einsturz gemeldet und Alarm geschlagen, hieß es.