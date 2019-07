Frankreich will sich nicht von US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen lassen. Aus dem Finanzministeriums in Paris verlautete, die Steuer stehe im Einklang mit internationalen Vereinbarungen. „Länder sind bei Steuerangelegenheiten souverän. Es ist also nicht angebracht, Handelsmaßnahmen zu nutzen, um einen souveränen Staat anzugreifen.“