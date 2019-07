Die Polizei schloss nicht aus, dass sich weitere Reisende in den beschädigten Waggons befanden. Der Güterwaggon war den Angaben zufolge in der Stadt Sadiqabad aus noch ungeklärten Gründen auf den Schienen geparkt. Beim Aufprall sei der Motor des Reisezugs stark beschädigt worden. Mindestens drei Waggons entgleisten. Der Zug war unterwegs von Lahore in die Provinz Balochistan, als in der Provinz Punjab der Unfall geschah.